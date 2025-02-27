27 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя отправляться в дальние путешествия

27 февраля верующие чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был монахом, который не поддерживал иконоборчество.

В этот день наши предки шли на рыбалку и готовились к посевному сезону. О запрете и приметах на 27 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Прокопия Декаполита

По одной из версий, он жил во времена правления Льва III Исавра. Тогда процветало иконоборчество, которое не поддерживал Прокопий. Мужчина был монахом в Константинополе и вел духовный образ жизни. Прокопий вместе со своим учеником Василием разоблачал еретиков, за что был схвачен по приказу императора. Святой претерпел страшные страдания из-за веры, но не погиб. Прокопия отпустили лишь после смерти правителя, поэтому мужчина решил вернуться в свой монастырь. Святой умер в глубокой старости.

Что нельзя делать

Не стоит занимать или брать деньги в долг.

Нельзя отправляться в дальние путешествия, потому что существует высокий риск того, что во время поездки случится беда.

Не рекомендуется спорить и ссориться.

Не следует желать кому-то зла.

Народные приметы

Если увидите почки на иве, то в этом году будет обильный урожай.

Если заметите грачей в гнездах, то весной будет тепло.

Если сегодня пойдет дождь, то лето будет теплым.

Если сегодня ударит мороз, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

Международный день полярного медведя. Его ежегодно отмечают 27 февраля благодаря инициативе некоммерческой организации Polar Bear International. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о влиянии климата на жизнь белых медведей и сохранить этот редкий вид животных.