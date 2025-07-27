27 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя одалживать соль

27 июля верующие чтят память святого великомученика Пантелеймона. Он считается покровителем врачей и всех больных.

В этот день наши предки продолжали собирать урожай в поле. О запретах и приметах на 27 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого великомученика Пантелеймона

Он родился в городе Никомидии. Его мать была христианкой, но умерла очень рано. Именно поэтому отец воспитывал Пантелеймона как язычника и отдал получать врачебное образование. Юноша оказался очень способным и даже привлек внимание императора. Впрочем, познакомившись со священником Ермолаем, Пантелеймон уверовал во Христа. Однажды он помолился за мертвого ребенка, которого укусила змея, и произошло чудо – малыш воскрес. После этого Пантелеймон начал исцелять людей молитвой бесплатно. Однако как-то император узнал о деятельности святого, поэтому приказал его схватить. Пантелеймона пытали, но ничего не причиняло ему вреда. В конце концов его казнили, но, по легенде, вместо крови, из раны мученика потекло молоко, а дерево, к которому Пантелеймон был привязан, дало плоды.

Что нельзя делать?

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Не стоит одалживать соль, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если увидите много желудей, то в этом году будет обильный урожай.

Если заметите росу на траве, то ожидайте потепления.

Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет ранней.

Если на улице тепло, то август будет жарким.

Что еще отмечают?

День медицинского работника в Украине. Его ежегодно отмечают 27 июля, начиная с 2023 года. Тогда Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ, чтобы отмежеваться от российских традиций празднования этого важного дня.