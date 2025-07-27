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lifestyle 24 Новости о традициях 27 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя одалживать соль
27 июля, 07:00
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27 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя одалживать соль

Влада Пономарева
Основні тези
  • 27 июля верующие чтят память святого великомученика Пантелеймона, который считается покровителем врачей и всех больных.
  • Сегодня также отмечается День медицинского работника в Украине.

27 июля верующие чтят память святого великомученика Пантелеймона. Он считается покровителем врачей и всех больных.

В этот день наши предки продолжали собирать урожай в поле. О запретах и приметах на 27 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого великомученика Пантелеймона

Он родился в городе Никомидии. Его мать была христианкой, но умерла очень рано. Именно поэтому отец воспитывал Пантелеймона как язычника и отдал получать врачебное образование. Юноша оказался очень способным и даже привлек внимание императора. Впрочем, познакомившись со священником Ермолаем, Пантелеймон уверовал во Христа. Однажды он помолился за мертвого ребенка, которого укусила змея, и произошло чудо – малыш воскрес. После этого Пантелеймон начал исцелять людей молитвой бесплатно. Однако как-то император узнал о деятельности святого, поэтому приказал его схватить. Пантелеймона пытали, но ничего не причиняло ему вреда. В конце концов его казнили, но, по легенде, вместо крови, из раны мученика потекло молоко, а дерево, к которому Пантелеймон был привязан, дало плоды.

Что нельзя делать?

  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
  • Не стоит одалживать соль, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.
  • Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

  • Если увидите много желудей, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если заметите росу на траве, то ожидайте потепления.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет ранней.
  • Если на улице тепло, то август будет жарким.

Что еще отмечают?

День медицинского работника в Украине. Его ежегодно отмечают 27 июля, начиная с 2023 года. Тогда Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ, чтобы отмежеваться от российских традиций празднования этого важного дня.