В этот день наши предки продолжали собирать урожай в поле. О запретах и приметах на 27 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого великомученика Пантелеймона
Он родился в городе Никомидии. Его мать была христианкой, но умерла очень рано. Именно поэтому отец воспитывал Пантелеймона как язычника и отдал получать врачебное образование. Юноша оказался очень способным и даже привлек внимание императора. Впрочем, познакомившись со священником Ермолаем, Пантелеймон уверовал во Христа. Однажды он помолился за мертвого ребенка, которого укусила змея, и произошло чудо – малыш воскрес. После этого Пантелеймон начал исцелять людей молитвой бесплатно. Однако как-то император узнал о деятельности святого, поэтому приказал его схватить. Пантелеймона пытали, но ничего не причиняло ему вреда. В конце концов его казнили, но, по легенде, вместо крови, из раны мученика потекло молоко, а дерево, к которому Пантелеймон был привязан, дало плоды.
Что нельзя делать?
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит одалживать соль, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
Народные приметы
- Если увидите много желудей, то в этом году будет обильный урожай.
- Если заметите росу на траве, то ожидайте потепления.
- Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет ранней.
- Если на улице тепло, то август будет жарким.
Что еще отмечают?
День медицинского работника в Украине. Его ежегодно отмечают 27 июля, начиная с 2023 года. Тогда Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ, чтобы отмежеваться от российских традиций празднования этого важного дня.