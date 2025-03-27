Какой церковный праздник в четверг, 27 марта: почему сегодня нельзя оставлять еду на столе

27 марта верующие чтят память мученицы Матроны. Ее жестоко убили за преданность Богу.

В этот день наши предки ухаживали за домашними животными. О запретах и приметах на 27 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти мученицы Матроны

Она жила в III или IV веке и была рабыней иудейки Павтилы. Женщина заставляла Матрону отречься от христианства, но святая тайно ходила в церковь, твердо сохраняя свою веру. Узнав об этом, разгневанная Павтила жестоко избила рабыню и бросила ее в тюрьму. Однако произошло чудо, и женщина смогла выжить. Впрочем, иудейка не остановилась на этом и начала бить Матрону палками и не давать ей есть и пить. Через некоторое время святая погибла в муках, а ее тело похоронили по всем христианским традициям. Впоследствии Павтила также умерла, упав с городской стены.

Что нельзя делать

Не стоит оставлять еду на столе, ведь можете привлечь материальные трудности в будущем.

Не следует спорить и ссориться с родными.

Не рекомендуется пить алкоголь.

Нельзя врать и завидовать другим людям.

Народные приметы

Если на деревьях увидите иней, то в этом году будет обильный урожай.

Если услышите пение птиц, то ожидайте сухого лета.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю неделю.

Если на улице солнечно, то летом будет жарко.

Что не отмечают

Международный день театра. Его ежегодно отмечают с 1961 года по инициативе французского режиссера и писателя Жана Кокто. Что интересно, 27 марта принято не только чествовать театральных работников, но и театр как часть культуры.

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о других праздниках, которые будут в марте 2025 года.