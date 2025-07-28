Какой церковный праздник в понедельник, 28 июля: почему сегодня нельзя пить алкоголь

28 июля верующие чтят память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они преданно служили Господу и распространяли христианство среди народа.

В этот день наши предки старались не выходить из дома. О запретах и приметах на 28 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

Они стали одними из первых учеников Христа и принадлежали к числу апостолов от семидесяти. Вместе со святым Стефаном они были диаконами для того, чтобы заботиться о христианах. Известно, что Прохор записывал Евангелие и послания, которые диктовал Иоанн Богослов. Впоследствии апостол стал епископом Никомедии, где неустанно работал над обращением людей в христианство. В то же время Никанор также преданно служил Господу, но погиб во время гонений на христиан. А святой Тимон был епископом города Бастории в Аравии. Там он проповедовал Священное Писание и обращал язычников к вере во Христа. За свою деятельность Тимон подвергся жестоким пыткам и погиб мученической смертью. Святой Пармен в течение жизни служил апостолам, но как-то заболел, поэтому мирно отошел к Господу.

Что нельзя делать?

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не следует сплетничать и завидовать.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется пить алкоголь, потому что тогда привлечете беды в семью.

Народные приметы

Если сегодня небо облачное, то зима будет суровой.

Если утром заметите росу на траве, то сегодня будет тепло.

Если на небе будут ярко светить звезды, то ожидайте непогоду.

Если услышите пение птиц вечером, то август будет жарким.

Что еще отмечают?

День памяти замученных или погибших в плену. Его установили в 2025 году Постановлением Верховной Рады Украины. 28 июля украинцы вспоминают всех, кто погиб не только на поле боя, но и в плену, в нечеловеческих условиях, без права на защиту, но с преданностью своему государству.