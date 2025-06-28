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28 июня, 07:00
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Какой церковный праздник в субботу, 28 июня: почему сегодня нельзя идти в лес в одиночку

Влада Пономарева
Основні тези
  • 28 июня верующие чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

  • Сегодня также отмечается День Конституции Украины.

     

28 июня верующие чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Они исцеляли верующих с помощью молитвы, но погибли из-за преданности христианству.

В этот день наши предки пекли пироги с ягодами. О запретах и приметах на 28 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь. 

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День перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна

Святой Кир жил в III веке в городе Александрии. Он работал врачом и верил в Бога, а через некоторое время – ушел в монастырь. Там Кир получил дар исцеления, поэтому помогал нуждающимся и лечил их молитвой. Впоследствии к святому присоединился бывший воин Иван, который недавно крестился. Однажды мужчины отправились к христианке, которую хотели посадить в тюрьму за ее веру. Впрочем, святых схватили раньше и бросили в тюрьму. Позже Ивана и Кира убили мечом. Сначала святые мощи мужчин положили в церковь святого Марка, а через сто лет – перенесли в египетский город Менуту.

Что нельзя делать

  • Не следует жениться и справлять свадьбы.
  • Нельзя брать или занимать деньги в долг.
  • Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.
  • Не стоит идти в лес в одиночку, потому что существует высокий риск заблудиться.

Народные приметы

  • Если сегодня пойдет дождь, то осенью будет тепло.
  • Если увидите на небе много звезд, то ожидайте непогоды.
  • Если заметите на сосне много шишек, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если на улице облачно, то в июле часто будет дождливо.

Что еще отмечают

День Конституции Украины. Его ежегодно отмечают 28 июня. Ведь именно в этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла Основной Закон Украины, что стало важным этапом в становлении правовой системы государства, закрепив принципы демократии, верховенства права и прав человека.