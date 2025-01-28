28 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя мыть зеркала

28 января верующие чтят память преподобного Ефрема Сирина. Он провел свою жизнь в одиночестве.

В этот день наши предки занимались уборкой и проводили время вместе с семьями. О запретах и приметах 28 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Ефрема Сирина

Он родился в IV веке в городе Низибия. Его семья исповедовала христианство, поэтому воспитала у своего сына любовь к Богу. Юноша решил стать отшельником, отправившись в горы. Ефрем в течение длительного времени жил в монастыре в городе Эдеса. Святой неоднократно помогал людям своими наставлениями и проповедями. Кроме этого, мужчина не прекращал изучать Слово Божие, вдохновляясь Им во время написания собственных трудов. При жизни преподобный стал автором многих молитв и поучений. Нередко Ефрему удавалось обратить язычников в христианство с помощью проповедей. Однажды мужчина начал жить в пещере, где впоследствии отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не следует мыть зеркала, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется выходить из дома вечером.

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Народные приметы народные приметы

Если небо облачное, то ожидайте оттепели.

Если на улице ветрено, то летом часто будет идти дождь.

Если сегодня птицы будут летать низко, то вскоре будет мороз.

Если увидите на деревьях иней, то весна придет рано.

Что еще отмечают

День утверждения Государственного флага Украины. Его ежегодно отмечают 28 января. В этот день, в 1992 году, Верховная Рада Украины официально провозгласила сине-желтое знамя Государственным флагом Украины.