28 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя мыть зеркала
28 января верующие чтят память преподобного Ефрема Сирина. Он провел свою жизнь в одиночестве.
В этот день наши предки занимались уборкой и проводили время вместе с семьями. О запретах и приметах 28 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Ефрема Сирина
Он родился в IV веке в городе Низибия. Его семья исповедовала христианство, поэтому воспитала у своего сына любовь к Богу. Юноша решил стать отшельником, отправившись в горы. Ефрем в течение длительного времени жил в монастыре в городе Эдеса. Святой неоднократно помогал людям своими наставлениями и проповедями. Кроме этого, мужчина не прекращал изучать Слово Божие, вдохновляясь Им во время написания собственных трудов. При жизни преподобный стал автором многих молитв и поучений. Нередко Ефрему удавалось обратить язычников в христианство с помощью проповедей. Однажды мужчина начал жить в пещере, где впоследствии отошел в вечность.
Что нельзя делать
- Не следует мыть зеркала, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется выходить из дома вечером.
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.
Народные приметы народные приметы
- Если небо облачное, то ожидайте оттепели.
- Если на улице ветрено, то летом часто будет идти дождь.
- Если сегодня птицы будут летать низко, то вскоре будет мороз.
- Если увидите на деревьях иней, то весна придет рано.
Что еще отмечают
День утверждения Государственного флага Украины. Его ежегодно отмечают 28 января. В этот день, в 1992 году, Верховная Рада Украины официально провозгласила сине-желтое знамя Государственным флагом Украины.