У цей день наші предки займалися прибиранням та проводили час разом з родинами. Про заборони та прикмети 28 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Він народився у IV столітті в місті Нізібія. Його родина сповідувала християнство, тому виховала у свого сина любов до Бога. Юнак вирішив стати відлюдником, вирушивши до гір. Єфрем протягом тривалого часу жив у монастирі в місті Едеса. Святий неодноразово допомагав людям своїми настановами та проповідями. Крім цього, чоловік не припиняв вивчати Слово Боже, надихаючись Ним під час написання власних праць. За життя преподобний став автором багатьох молитов і повчань. Нерідко Єфрему вдавалося навернути язичників до християнства за допомогою проповідей. Одного дня чоловік почав жити у печері, де згодом відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не слід мити дзеркала, бо тоді привабите нечисту силу у дім.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується виходити з оселі ввечері.

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то очікуйте відлиги.

Якщо надворі вітряно, то влітку часто дощитиме.

Якщо сьогодні птахи літатимуть низько, то незабаром буде мороз.

Якщо побачите на деревах іній, то весна прийде рано.

Що ще відзначають

День затвердження Державного прапора України. Його щорічно відзначають 28 січня. У цей день, у 1992 році, Верховна Рада України офіційно проголосила синьо-жовтий стяг Державним прапором України.