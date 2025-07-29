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29 июля, 07:00
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29 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя начинать ремонт

Влада Пономарева
Основні тези
  • 29 июля верующие чтят память мученика Калиника, который погиб за свою веру в Бога.
  • Сегодня также отмечают Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

29 июля верующие чтят память святого мученика Калиника. Он погиб страшной смертью из-за преданности Богу.

В этот день наши предки собирали урожай ягод. О запретах и приметах на 29 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Калинника

Он жил в III – IV веках и происходил из Киликии. Еще с раннего детства парень отличался добротой и непоколебимой верой в Бога. Путешествуя по городам, Калиник проповедовал Евангелие и обращал людей к истинной вере. Прибыв в Анкиру, святой открыто призвал язычников отречься от идолов и принять Христа. Однако за это Калиника схватили и привели к правителю Сакерду. Несмотря на пытки, святой не отрекся от веры, а наоборот – благодарил Бога за честь пострадать за Него. Известно, что Калиник сам попросил разжечь огонь, чтобы принять мученическую смерть. Его бросили в пламя, однако святой до последнего прославлял Бога.

Что нельзя делать?

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует начинать ремонт, потому что тогда не удастся воплотить задуманное.
  • Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
  • Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

  • Если на улице тепло, то в сентябре будет хорошая погода.
  • Если на улице туманно, то ожидайте неурожая.
  • Если в лесу еще нет грибов, то зима будет суровой.
  • Если увидите стаю птиц вечером, то скоро будет холодно.

Что еще отмечают?

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. Его ежегодно отмечают 29 июля. Главная цель праздника – рассказать людям больше о проблеме дискриминации и методах борьбы с ней.

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