3 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя совершать дорогие покупки

3 апреля верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. Он возглавлял монастырь и подвергся преследованиям из-за защиты святых образов.

В этот день наши предки чистили и мыли сани. О запретах и приметах на 3 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Никиты Исповедника

Он родился в VIII веке в Кесарии Вифинийской. Еще с детства парень стремился к духовной жизни, поэтому во взрослом возрасте стал монахом. Впоследствии Никита возглавил монастырь, где прославился своей благочестивой жизнью и делился мудростью. Однако время его служения выпало на период иконоборчества. Когда император начал преследовать тех, кто почитал святые образы, Никита не отказался от своих убеждений, а смело защищал иконы и православную веру. За это святого схватили и бросили в тюрьму. После многих лет страданий и испытаний он вернулся в монастырь, где продолжил духовное наставничество. Никита умер в глубокой старости.

Что нельзя делать

Не следует пренебрегать уборкой в доме.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется есть продукты животного происхождения.

Не стоит совершать дорогие покупки, потому что тогда привлечете материальные трудности в жизнь.

Народные приметы народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то весна будет холодной.

Если на улице ветрено, то ожидайте хороший урожай.

Если услышите гром, то вскоре будет холодно.

Если сегодня на улице солнечно, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

День рождения кофемолки. Его ежегодно отмечают 3 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1829 году, Джеймс Каррингтон запатентовал ручную кофемолку – устройство, которое ускоряет процесс приготовления кофе.

Напомним, что ранее мы рассказывали о других праздниках апреля 2025 года.