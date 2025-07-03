Какой церковный праздник в четверг, 3 июля: почему сегодня нельзя занимать денег

Сегодня, 3 июля, отмечают день памяти святого мученика Якинта. Он был из тех, кто проповедовал христианство и помогал тем, кто в этом больше всего нуждался.

В этот день наши предки верили в определенные приметы, а также старались ничего не сажать в поле или огороде, ведь урожай мог пропасть, пишет LifeStyle24.

Читайте также "Что Бог соединил, человек пусть не разлучает": почему женихам важно венчаться в церкви

День памяти святого мученика Якинта

Согласно преданиям, Якинт был учеником апостола Петра и служил в ранней Христовой Церкви. По некоторой информации, он был сыном язычника, принявшего христианство.

Якинт занимался проповедованием и помогал нуждающимся и больным. Из-за своей веры поплатился жизнью. Его схватили и подвергли пыткам во времена правления Нерона или Домициана (разные источники предоставляют отличные данные). От так, Якинт отказался отречься от Христа и принял жестокую смерть.

Что нельзя делать 3 июля

Нельзя занимать деньги, потому что это приведет к конфликтам и ссорам.

Не стоит ссориться, потому что все сказанное может вернуться к вам.

Не надо прясть, шить или вязать, потому что по поверью, "нити могут порвать нити жизни".

Не рекомендуется сажать что-то или сеять, потому что урожай будет плохим.

Народные приметы

Если сегодня будет солнечная погода, то лето будет жаркое и урожайное.

Если утром будет туман, то стоит ожидать на дождь или грозу в ближайшие дни.

Если безоблачное небо – к сухой и теплой осени.

Если лягушки громко кумкают – это к дождю.

Что еще отмечают

Сегодня, 3 июля, в Украине отмечают День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины. Эти подразделения обеспечивают работу ПВО для защиты людей от вражеских ракет и другого оружия, а также они работают на уничтожение вражеской авиации и поражения других целей врага.

В мире празднуют День суриката для сохранения этого вида животных, а также – Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, чтобы привлечь внимание к загрязнению окружающей среды пластиковыми пакетами.

А знали ли вы, что произойдет, если поставить свечу за упокой живого человека.