У цей день наші предки вірили у певні прикмети, а також намагались нічого не садити у полі чи городі, адже врожай міг пропасти, пише LifeStyle24.

Читайте також "Що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає": чому нареченим важливо вінчатись в церкві

День пам'яті святого мученика Якинта

Відповідно до переказів, Якинт був учнем апостола Петра і служив у ранній Христовій Церкві. За деякою інформацією, він був сином язичника, який прийняв християнство.

Якинт займався проповідуванням і допомагав нужденним і хворим. Через свою віру поплатився життям. Його схопили та піддали тортурам у часи правління Нерона або Доміціана (різні джерела надають відмінні дані). Від так, Якинт відмовився зректись Христа та прийняв жорстоку смерть.

Що не можна робити 3 липня

Не можна позичати гроші, бо це призведе до конфліктів і сварок.

Не варто сваритись, бо все сказане може повернутись до вас.

Не треба прясти, шити чи в'язати, бо за повір'ям, "нитки можуть порвати нитки життя".

Не рекомендовано садити щось чи сіяти, бо врожай буде поганим.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде сонячна погода, то літо буде спекотне та врожайне.

Якщо зранку буде туман, то варто очікувати на дощ або грозу найближчими днями.

Якщо безхмарне небо – до сухої та теплої осені.

Якщо жаби голосно кумкають – це до дощу.

Що ще відзначають

Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Ці підрозділи забезпечують роботу ППО задля захисту людей від ворожих ракет та іншої зброї, а також вони працюють на знищення ворожої авіації та ураження інших цілей ворога.

У світі святкують День суриката задля збереження цього виду тварин, а також – Всесвітній день без поліетиленових пакетів, щоб привернути увагу до забруднення довкілля пластиковими пакетами.

А чи знали ви, що станеться, якщо поставити свічку за упокій живої людини.