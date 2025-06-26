В народе верили, что это может навлечь беду или даже смерть. Действительно ли в таком случае свеча может привлечь проблемы – рассказывает LifeStyle24.

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Что будет, если поставить свечу за упокой живого

Если человек поставит свечу за упокой еще живого, то ничего страшного не произойдет. Ведь этот церковный атрибут не имеет никакой магической силы, а потому просто теряет свой символический смысл. В то же время народные суеверия, что такая свеча якобы притягивает зло или навлекает смерть, не являются научно подтвержденными. Православная Церковь Украины не признает свечу инструментом магии, а вместо этого – лишь символом веры.

На самом деле ни одна молитва не может быть использована во вред другому, поскольку тогда она становится бессильной или превращается в доброе действие. Однако если вы узнали, что кто-то поставил за вас такую свечу, то не стоит паниковать. В таком случае следует помолиться за себя и того, кто это сделал.

Что будет, если поставить свечу за упокой живого человека / Фото Freepik

Что означает, когда гаснет свеча

Когда гаснет свеча в храме или дома во время молитвы, многие люди воспринимают это как плохой знак. Однако священники ПЦУ отмечают, что верующим не надо верить в подобные суеверия.

Божье Благословение не исчезает с огнем, а все суеверия и поверья не имеют ничего общего с христианским вероучением. Эти приметы отражают страх, а не веру, и только мешают искреннему общению с Богом. Верующие не должны искать знаков в случайностях, а вместо этого христианам следует находить силу в молитве, любви и прощении.