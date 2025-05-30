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30 мая, 07:00
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Какой церковный праздник в пятницу, 30 мая: почему сегодня нельзя поднимать вещи с пола

Влада Пономарева
Основні тези
  • 30 мая верующие чтят память святого преподобного Исаакия Далматского, который предсказал смерть императора Валента.
  • Сегодня также отмечают День женской эмансипации.

30 мая верующие чтят память святого преподобного Исаакия Далматского. Он предсказал смерть императора Валента, который не захотел открывать православные храмы.

В этот день наши предки относились к змеям с большим уважением, потому что не хотели привлечь негатив в жизнь. О запретах и приметах на 30 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Исаакия Далматского

Он жил в IV веке. Во времена правления императора Валента происходили преследования христиан. Исаакий защищал веру в Бога, поэтому решил покинуть монастырь, где служил Господу, и отправиться в Константинополь. Там святой нашел Валента и пытался убедить его открыть православные храмы. Впрочем, император отказался это делать, поэтому приказал бросить Исаакия в ров, а затем – посадить в тюрьму. После этого святой предсказал смерть правителя в огне, если тот не откроет храмы. Валент снова его не послушал, из-за чего отправился в поход против готов, где погиб в хижине, которая сгорела. В связи с этим, Исаакия освободили, признали пророком и начали уважать в народе.

Что нельзя делать

  • Не следует ссориться и спорить с родными.
  • Нельзя агрессивно обращаться со змеями.
  • Не стоит давать пустые обещания.
  • Не рекомендуется поднимать вещи с пола, потому что тогда притянете неудачи.

Народные приметы 

  • Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если увидите радугу, то в июне будет жарко.
  • Если на улице ветрено, то в ближайшее время будет холодно.
  • Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают

День женской эмансипации. Его ежегодно отмечают 30 мая. По одной из версий, эту дату выбрали в честь Жанны д'Арк, которая погибла именно в этот день, в 1431 году. Согласно второй теории, 30 мая 1932 года в Германии приняли "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

Напомним, что сегодня, 30 мая, в некоторых украинских школах отмечают праздник последнего звонка. По этому случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах.