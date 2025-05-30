В этот день наши предки относились к змеям с большим уважением, потому что не хотели привлечь негатив в жизнь. О запретах и приметах на 30 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Исаакия Далматского

Он жил в IV веке. Во времена правления императора Валента происходили преследования христиан. Исаакий защищал веру в Бога, поэтому решил покинуть монастырь, где служил Господу, и отправиться в Константинополь. Там святой нашел Валента и пытался убедить его открыть православные храмы. Впрочем, император отказался это делать, поэтому приказал бросить Исаакия в ров, а затем – посадить в тюрьму. После этого святой предсказал смерть правителя в огне, если тот не откроет храмы. Валент снова его не послушал, из-за чего отправился в поход против готов, где погиб в хижине, которая сгорела. В связи с этим, Исаакия освободили, признали пророком и начали уважать в народе.

Что нельзя делать

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя агрессивно обращаться со змеями.

Не стоит давать пустые обещания.

Не рекомендуется поднимать вещи с пола, потому что тогда притянете неудачи.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если увидите радугу, то в июне будет жарко.

Если на улице ветрено, то в ближайшее время будет холодно.

Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают

День женской эмансипации. Его ежегодно отмечают 30 мая. По одной из версий, эту дату выбрали в честь Жанны д'Арк, которая погибла именно в этот день, в 1431 году. Согласно второй теории, 30 мая 1932 года в Германии приняли "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

Напомним, что сегодня, 30 мая, в некоторых украинских школах отмечают праздник последнего звонка. По этому случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах.