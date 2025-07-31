31 июля верующие чтят память святого праведного Евдокима. Он помогал нуждающимся и заботился о больных и сиротах.

В этот день наши предки заканчивали сбор овощей и ржи. О запретах и приметах на 31 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти святого праведного Евдокима

Он родился в Каппадокии в семье христиан. Родители Евдокима воспитывали мальчика в любви к Богу и много читали ему Евангелие. Во взрослом возрасте святой помогал ближним и вел праведную жизнь. Кроме этого, он решил не жениться, а вместо этого посвятить все свое время служению Господу. За собственную мудрость Евдоким получил возможность стать правителем Харсианской области. Во время своего правления мужчина заботился о бедных и сиротах. В 33-летнем возрасте Евдоким отошел в вечность. Известно, что после смерти святого его мощи исцеляли больных людей.

Что нельзя делать?

Не стоит оскорблять животных.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Не рекомендуется рассказывать кому-то свои плохие сны, потому что тогда они воплотятся в реальность.

Народные приметы

Если на улице туманно, то в этом году будет хороший урожай грибов.

Если на улице ветрено, то зимой часто будет идти снег.

Если заметите паутину в воздухе, то в августе будет хорошая погода.

Если небо ясное, то осень придет рано.

Что еще отмечают?

Международный день чествования спасателей. Его ежегодно отмечают 31 июля. В этот день принято выражать благодарность людям, которые спасают жизни других.

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