Какой церковный праздник в понедельник, 31 марта: почему сегодня нельзя жениться
- 31 марта чтят память преподобного Ипатия, епископа, известного даром исцеления.
- В Украине также отмечают День флориста.
31 марта верующие чтят память преподобного Ипатия, епископа. Он имел дар исцеления, поэтому к нему часто обращались больные и немощные.
В этот день наши предки молились в церкви и просили у Господа дождя для обильного урожая. О запретах и приметах на 31 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти преподобного Ипатия, епископа
Он родился в XIV веке и был монахом Печерского монастыря. Ипатий отличался трудолюбием, поэтому часто выполнял тяжелую работу в религиозной общине. Мужчина мало спал, поскольку ночью много молился, и ел только хлеб. За свою деятельность святой получил дар исцеления, поэтому к нему часто обращались больные и нуждающиеся. По легенде, Ипатий мог вылечить человека только с помощью прикосновения. Святой мирно отошел в вечность, а его нетленные мощи начали хранить в монастыре. На протяжении длительного времени люди приходили к ним, чтобы исцелиться.
Что нельзя делать
- Не стоит занимать или брать деньги в долг.
- Не следует жениться и венчаться, потому что тогда брак не продлится долго.
- Нельзя злиться и обижаться.
- Не рекомендуется развлекаться и веселиться.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то летом будет жарко.
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
- Если небо безоблачное, то ожидайте ливня.
- Если увидите молнию, то летом часто будет идти дождь.
Что еще отмечают
День флориста в Украине. Его ежегодно отмечают с 2000 года, ведь именно тогда Министерство труда и социальной политики утвердило такую профессию. Главная цель праздника – напомнить о значении цветов в жизни людей и важность специалистов, которые работают с растениями.
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