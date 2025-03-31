В этот день наши предки молились в церкви и просили у Господа дождя для обильного урожая. О запретах и приметах на 31 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Ипатия, епископа

Он родился в XIV веке и был монахом Печерского монастыря. Ипатий отличался трудолюбием, поэтому часто выполнял тяжелую работу в религиозной общине. Мужчина мало спал, поскольку ночью много молился, и ел только хлеб. За свою деятельность святой получил дар исцеления, поэтому к нему часто обращались больные и нуждающиеся. По легенде, Ипатий мог вылечить человека только с помощью прикосновения. Святой мирно отошел в вечность, а его нетленные мощи начали хранить в монастыре. На протяжении длительного времени люди приходили к ним, чтобы исцелиться.

Что нельзя делать

Не стоит занимать или брать деньги в долг.

Не следует жениться и венчаться, потому что тогда брак не продлится долго.

Нельзя злиться и обижаться.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то летом будет жарко.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если небо безоблачное, то ожидайте ливня.

Если увидите молнию, то летом часто будет идти дождь.

Что еще отмечают

День флориста в Украине. Его ежегодно отмечают с 2000 года, ведь именно тогда Министерство труда и социальной политики утвердило такую профессию. Главная цель праздника – напомнить о значении цветов в жизни людей и важность специалистов, которые работают с растениями.

Отметим, что раньше мы рассказывали про государственные и профессиональные праздники апреля 2025 года.