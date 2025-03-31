У цей день наші предки молилися в церкві та просили в Господа дощу для рясного врожаю. Про заборони й прикмети на 31 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа

Він народився у XIV столітті й був ченцем Печерського монастиря. Іпатій відзначався працелюбністю, тому часто виконував важку роботу в релігійній громаді. Чоловік мало спав, оскільки вночі багато молився, та їв лише хліб. За свою діяльність святий здобув дар зцілення, тому до нього часто зверталися хворі та нужденні. За легендою, Іпатій міг вилікувати людину лише за допомогою дотику. Святий мирно відійшов у вічність, а його нетлінні мощі почали зберігати в монастирі. Протягом тривалого часу люди приходили до них, щоб зцілитися.

Що не можна робити

Не варто позичати або брати гроші в борг.

Не слід одружуватися та вінчатися, бо тоді шлюб не протриває довго.

Не можна злитися та ображатися.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то влітку буде спекотно.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо небо безхмарне, то очікуйте зливи.

Якщо побачите блискавку, то влітку часто дощитиме.

Що ще відзначають

День флориста в Україні. Його щорічно відзначають з 2000 року, адже саме тоді Міністерство праці та соціальної політики затвердило таку професію. Головна мета свята – нагадати про значення квітів у житті людей та важливість фахівців, які працюють з рослинами.

Зауважимо, що ми вже розповідали про державні та професійні свята квітня 2025 року.