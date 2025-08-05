5 августа верующие чтят память святого мученика Евсигния. Он был военным, который тайно исповедовал христианство.

В этот день наши предки собирали на огороде лук. О запретах и приметах на 5 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Евсигния

Он родился в Антиохии в III веке. В течение 60 лет мужчина был военным и служил многим римским императорам. После завершения службы Евсигний вернулся в родной город, где много молился, постился и посещал храмы. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, то правитель решил вернуть язычество. Однажды кто-то рассказал царю, что Евсигний исповедует христианство. Именно поэтому Юлиан приказал схватить святого и сказал казнить его. Через некоторое время Евсигнию отсекли голову.

Что нельзя делать?

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует работать на поле или огороде, потому что тогда будет неурожай.

Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если небо облачное, то будет хороший урожай грибов.

Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.

Если на улице тепло, то такая же погода будет и в декабре.

Если на небе плохо видно звезды, то скоро будет холодно.

Что еще отмечают?

Всемирный день устриц. Его ежегодно отмечают 5 августа. Этот день начали праздновать в Соединенных Штатах Америки. Именно там впервые отметили этот праздник на национальном уровне.