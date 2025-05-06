Какой церковный праздник во вторник, 6 мая: почему сегодня нельзя спорить с родными
- 6 мая верующие чтят память святого праведного Иова Многострадального.
- Сегодня также отмечают День пехоты Вооруженных Сил Украины, основанный в 2019 году.
6 мая верующие чтят память святого праведного Иова Многострадального. Он пережил много испытаний, но не отрекся от веры в Бога.
В этот день наши предки утром собирали росу и умывались ею, чтобы привлечь здоровье. О запретах и приметах на 6 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти праведного Иова Многострадального
Он был праведником, который жил в Северной Аравии. Иов имел большую семью и стал известным благодаря своей преданности Богу и добрым делам. Однажды Господь согласился на то, чтобы Дьявол испытал Иова. Так, святой потерял все состояние и стал свидетелем смерти своих десяти детей. Однако Иов не отвернулся от веры и продолжил служить Богу. Однажды мужчина тяжело заболел, в результате чего его тело покрылось страшными ранами. Услышав о его несчастье, трое друзей пришли к нему, чтобы утешить. Сначала они молча сидели рядом, но впоследствии начали убеждать Иова, что его страдания вызваны греховными поступками. Впрочем, святой настаивал, что получил эти испытания не за грехи, а по Божьей воле. Когда Иов обратился к Господу с молитвой, то Бог вернул ему здоровье и благополучие.
Что нельзя делать
- Не стоит лениться и бездельничать.
- Нельзя ссориться и спорить с родными, потому что привлечете несчастье в семью.
- Не следует употреблять алкогольные напитки.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
Народные приметы
- Если на небе хорошо видно звезды, то в ближайшее время будет хорошая погода.
- Если на улице туманно, то летом редко будет идти дождь.
- Если увидите росу утром, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если небо ясное, то лето будет жарким.
Что еще отмечают
День пехоты Вооруженных Сил Украины. Его ежегодно отмечают 6 мая. Этот профессиональный праздник установили 19 апреля 2019 года указом пятого Президента Украины Петра Порошенко.