6 октября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя начинать ремонт
- 6 октября верующие чтят память святого апостола Фомы.
- В этот день нельзя отказывать в помощи, ссориться с родными, начинать ремонт и думать о плохом.
6 октября верующие чтят память святого апостола Фомы. Он проповедовал христианство во многих странах мира.
В этот день наши предки начинали топить печь. О запретах и других праздниках 6 октября – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.
День памяти апостола Фомы
Он был одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Когда Фома узнал, что Господь воскрес, то сначала усомнился в этом. Однако впоследствии мужчина убедился в обратном, признав свою неправоту. После этого апостол начал проповедовать христианство во многих странах мира, в частности в Индии, Эфиопии и Палестине. Мужчина обратил немало людей к вере. Впрочем, через некоторое время святой погиб в муках. Это произошло в Индии, когда Фома распространял христианство среди людей и отказался почитать идолов. За это идолопоклонники забрали жизнь святого.
Что нельзя делать?
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.
- Не стоит начинать ремонт, потому что тогда сделанное быстро разрушится.
- Не следует думать о плохом.
Что еще отмечают?
- В первый понедельник октября празднуют Международный день врача. В этом году этот профессиональный праздник для медиков приходится на 6 октября. Его утвердили по инициативе международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как отмечает Médecins Sans Frontières.
- Также 6 октября отмечают Всемирный день архитектора. Его установили в 1985 году. С тех пор ежегодно люди чествуют работу специалистов, которые занимаются проектированием пространства для комфортного пребывания и проживания.
- Кроме этого, сегодня чествуют Всемирный день предотвращения буллинга. Этот праздник призван повысить осведомленность общества о негативном влиянии травли и издевательства над людьми и распространить добро и толерантность в социуме.