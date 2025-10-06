В этот день наши предки начинали топить печь. О запретах и других праздниках 6 октября – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

День памяти апостола Фомы

Он был одним из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. Когда Фома узнал, что Господь воскрес, то сначала усомнился в этом. Однако впоследствии мужчина убедился в обратном, признав свою неправоту. После этого апостол начал проповедовать христианство во многих странах мира, в частности в Индии, Эфиопии и Палестине. Мужчина обратил немало людей к вере. Впрочем, через некоторое время святой погиб в муках. Это произошло в Индии, когда Фома распространял христианство среди людей и отказался почитать идолов. За это идолопоклонники забрали жизнь святого.

Что нельзя делать?

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.

Не стоит начинать ремонт, потому что тогда сделанное быстро разрушится.

Не следует думать о плохом.

Что еще отмечают?