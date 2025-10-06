У цей день наші предки починали топити піч. Про заборони й інші свята 6 жовтня – пише LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті апостола Фоми

Він був одним з 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Коли Фома дізнався, що Господь воскрес, то спершу засумнівався в цьому. Однак згодом чоловік переконався в протилежному, визнавши свою неправоту. Після цього апостол почав проповідувати християнство в багатьох країнах світу, зокрема в Індії, Ефіопії та Палестині. Чоловік навернув чимало людей до віри. Втім, через деякий час святий загинув у муках. Це сталося в Індії, коли Фома поширював християнство серед людей та відмовився вшановувати ідолів. За це ідолопоклонники забрали життя святого.

Що не можна робити?

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто починати ремонт, бо тоді зроблене швидко зруйнується.

Не слід думати про погане.

