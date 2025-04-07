7 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя пить алкоголь
- 7 апреля почитается память преподобного Георгия, митрополита Митиленского.
- Сегодня также отмечается Всемирный день здоровья.
7 апреля верующие чтят память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он не поддержал иконоборчество, поэтому святого сослали в Херсонес.
В этот день наши предки устраивали генеральную уборку и кормили птиц. О запретах и приметах на 7 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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День памяти преподобного Георгия
Известно, что он с раннего возраста начал увлекаться христианством, поэтому решил посвятить свою жизнь Богу. Георгий имел дар чудотворения, из-за чего нередко помогал бедным и нуждающимся. Мужчина исцелял болезни и изгонял нечистую силу, поэтому его уважали в народе. Однако митрополит Митиленский жил во времена правления царя Льва Армянина, который поддерживал иконоборчество. В связи с тем, что Георгий стал на защиту святых образов, его схватили и изгнали в Херсонес. Там, примерно в 820 году, святой отошел в вечность. По преданию, на небе появилась яркая звезда в момент смерти Георгия.
Что нельзя делать
- Не стоит громко развлекаться и веселиться.
- Не следует употреблять алкоголь и переедать, потому что тогда скоро заболеете.
- Нельзя организовывать дальние поездки.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте потепления.
- Если на небе видны звезды, то в этом году будет хороший урожай.
- Если услышите гром, то весна будет холодной.
- Если небо облачное, то ожидайте непогоды.
Что еще отмечают
Всемирный день здоровья. Его ежегодно отмечают с 1950 года. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1948-м, приняли Устав Всемирной организации здравоохранения. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о различных заболеваниях и подчеркнуть важность здоровья в жизни человека.
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