7 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя пить алкоголь

7 апреля верующие чтят память преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Он не поддержал иконоборчество, поэтому святого сослали в Херсонес.

В этот день наши предки устраивали генеральную уборку и кормили птиц. О запретах и приметах на 7 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти преподобного Георгия

Известно, что он с раннего возраста начал увлекаться христианством, поэтому решил посвятить свою жизнь Богу. Георгий имел дар чудотворения, из-за чего нередко помогал бедным и нуждающимся. Мужчина исцелял болезни и изгонял нечистую силу, поэтому его уважали в народе. Однако митрополит Митиленский жил во времена правления царя Льва Армянина, который поддерживал иконоборчество. В связи с тем, что Георгий стал на защиту святых образов, его схватили и изгнали в Херсонес. Там, примерно в 820 году, святой отошел в вечность. По преданию, на небе появилась яркая звезда в момент смерти Георгия.

Что нельзя делать

Не стоит громко развлекаться и веселиться.

Не следует употреблять алкоголь и переедать, потому что тогда скоро заболеете.

Нельзя организовывать дальние поездки.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте потепления.

Если на небе видны звезды, то в этом году будет хороший урожай.

Если услышите гром, то весна будет холодной.

Если небо облачное, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают

Всемирный день здоровья. Его ежегодно отмечают с 1950 года. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1948-м, приняли Устав Всемирной организации здравоохранения. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о различных заболеваниях и подчеркнуть важность здоровья в жизни человека.

О других международных и профессиональных праздниках апреля 2025 года – читайте в нашем материале.