Какой церковный праздник во вторник, 8 апреля: почему сегодня нельзя идти на рыбалку
- 8 апреля верующие чтят память святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других.
- Сегодня также отмечают Международный день буддизма.
8 апреля верующие чтят память святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других. Они погибли из-за преданности Господу.
В этот день наши предки старались не заниматься домашними делами. О запретах и приметах на 8 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти апостолов от 70
Святой апостол Иродион происходил из Тарса Киликийского и был родственником апостола Павла. Мужчина исповедовал христианство и стал епископом Неопатрийским. Также Иродион обращал людей к вере, за что подвергся жестоким пыткам от отступников. По преданию, святого убили за его христианские взгляды в Риме.
В то же время апостол Агав имел дар пророчества, поэтому предсказывал много важных событий. В частности, большой голод во времена правления императора Клавдия и страдания апостола Павла в Иерусалиме. Кроме этого, при жизни Агав обращал людей в христианство.
Епископы Руф, Асинкрит, Флегонт и Эрм также проповедовали веру в Иисуса Христа во всем мире. До самой смерти они оставались преданными Господу.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и обижаться.
- Нельзя идти на рыбалку и охоту, потому что тогда привлечете проблемы в семью.
- Не рекомендуется сплетничать и завидовать.
- Не следует есть продукты животного происхождения.
Народные приметы
- Если лед уже растаял в реках, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте потепления.
- Если увидите стаю птиц, то это к плохим новостям.
- Если на небе хорошо видно Луну, то вскоре пойдет дождь.
Что еще отмечают
Международный день буддизма. Его ежегодно отмечают 8 апреля. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 8 апреля празднуют день рождения Будды Шакьямуни, основателя этого религиозно-философского учения. Главная цель праздника – объединить верующих и привлечь их к совместной молитве.
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