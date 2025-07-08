8 июля верующие чтят память великомученика Прокопия. Сначала он был язычником, но впоследствии уверовал в Иисуса Христа.

В этот день наши предки собирали ягоды и орехи. О запретах и приметах на 8 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти великомученика Прокопия

Он родился в Иерусалиме в семье христианина и язычницы. Благодаря своему образованию и военным способностям Прокопий построил блестящую карьеру во времена правления императора Диоклетиана. Через некоторое время правитель приказал мужчине преследовать христиан. Однако по дороге в Египет произошло чудо – Иисус Христос явился Прокопию. С того момента гонитель стал защитником веры, отрекся от язычества и начал открыто исповедовать христианство. В связи с этим, его собственная мать донесла на него императору. Так, Прокопия арестовали и бросили в тюрьму, где пытались убедить его отказаться от веры. Своей непоколебимой позицией мужчин вдохновил даже римских солдат обратиться в христианство. Впрочем, впоследствии Прокопия приговорили к смертной казни, и он принял мученическую смерть за Христа.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя оскорблять животных.

Не следует планировать дальние путешествия, потому что тогда принесете проблемы в семью.

Не рекомендуется спорить и ссориться с близкими.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продержится до конца июля.

Если утром увидите росу на траве, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице хорошая погода, то январь будет мягким.

Если услышите крик лягушек, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают

Всемирный день борьбы с пищевой аллергией. Его ежегодно отмечают 8 июля. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о проблемах распространения аллергий и их лечения.