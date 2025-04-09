9 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выходить на улицу вечером

9 апреля верующие чтят память святого мученика Евпсихия. Он отказался приносить жертву идолам, поэтому подвергся страшным пыткам.

В этот день наши предки ожидали возвращения птиц из теплых краев. О запретах и приметах на 9 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святого мученика Евпсихия

Он родился и воспитывался в Кесарии Кападокийской. Во времена правления императора Юлиана Отступника происходили преследования верующих. Евпсихий исповедовал христианство и демонстрировал свою преданность Богу. В связи с этим, мужчина не поддерживал язычество и активно боролся с ним. Так, однажды святой разрушил храм римской богини Фортуны. Узнав об этом, император Юлиан приказал схватить Евпсихия и заставить его принести жертву идолам, но тот отказался. В течение нескольких дней святой подвергался мучениям, пока ему не отсекли голову мечом. После смерти Евпсихия люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться от болезней.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и спорить с близкими.

Нельзя громко развлекаться и веселиться.

Не следует употреблять алкоголь и продукты животного происхождения, в частности молоко и мясо.

Не рекомендуется выходить на улицу вечером, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Народные приметы

Если на улице туманно, то в этом году будет обильный урожай.

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.

Если уже начали цвести одуванчики, то весна будет теплой.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет и в июле.

Что еще отмечают

Всемирный день антиквариата. Этот праздник посвящен старинным и ценным вещам, которые сейчас хранят как исторические памятки. Антиквариатом называют предметы, имеющие художественное или культурное значение. Что интересно, этим памяткам обычно более 100 лет.

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