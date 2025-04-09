9 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя выходить на улицу вечером
- 9 апреля почитают святого мученика Евпсихия, который отказался приносить жертву идолам и был казнен.
- Сегодня также отмечают Всемирный день антиквариата.
9 апреля верующие чтят память святого мученика Евпсихия. Он отказался приносить жертву идолам, поэтому подвергся страшным пыткам.
В этот день наши предки ожидали возвращения птиц из теплых краев. О запретах и приметах на 9 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
Смотрите также Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого мученика Евпсихия
Он родился и воспитывался в Кесарии Кападокийской. Во времена правления императора Юлиана Отступника происходили преследования верующих. Евпсихий исповедовал христианство и демонстрировал свою преданность Богу. В связи с этим, мужчина не поддерживал язычество и активно боролся с ним. Так, однажды святой разрушил храм римской богини Фортуны. Узнав об этом, император Юлиан приказал схватить Евпсихия и заставить его принести жертву идолам, но тот отказался. В течение нескольких дней святой подвергался мучениям, пока ему не отсекли голову мечом. После смерти Евпсихия люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться от болезней.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и спорить с близкими.
- Нельзя громко развлекаться и веселиться.
- Не следует употреблять алкоголь и продукты животного происхождения, в частности молоко и мясо.
- Не рекомендуется выходить на улицу вечером, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.
- Если уже начали цвести одуванчики, то весна будет теплой.
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет и в июле.
Что еще отмечают
Всемирный день антиквариата. Этот праздник посвящен старинным и ценным вещам, которые сейчас хранят как исторические памятки. Антиквариатом называют предметы, имеющие художественное или культурное значение. Что интересно, этим памяткам обычно более 100 лет.
Заметим, что ранее наша редакция рассказывала о профессиональных и международных праздники апреля 2025 года.