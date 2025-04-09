У цей день наші предки очікували на повернення птахів з теплих країв. Про заборони й прикмети на 9 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого мученика Євпсихія

Він народився та виховувався у Кесарії Кападокійській. За часів правління імператора Юліана Відступника відбувалися переслідування вірян. Євпсихій сповідував християнство та демонстрував свою відданість Богу. У зв'язку з цим, чоловік не підтримував язичництво та активно боровся з ним. Так, одного дня святий зруйнував храм римської богині Фортуни. Дізнавшись про це, імператор Юліан наказав схопити Євпсихія та змусити його принести жертву ідолам, але той відмовився. Протягом кількох днів святий зазнавав мук, поки йому не відсікли голову мечем. Після смерті Євпсихія люди збиралися навколо його мощей, щоб зцілитися від хвороб.

Що не можна робити

Не варто сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна гучно розважатися та веселитися.

Не слід вживати алкоголь та продукти тваринного походження, зокрема молоко та м'ясо.

Не рекомендується виходити на вулицю ввечері, бо тоді привабите нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте потепління.

Якщо вже почали цвісти кульбаби, то весна буде теплою.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде і в липні.

Що ще відзначають

Всесвітній день антикваріату. Це свято присвячене старовинним і цінним речам, які наразі зберігають як історичні пам'ятки. Антикваріатом називають предмети, що мають художнє або культурне значення. Що цікаво, цим пам'яткам зазвичай понад 100 років.

Зауважимо, що раніше наша редакція розповідала про професійні та міжнародні свята квітня 2025 року.