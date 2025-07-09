9 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя пить алкоголь

9 июля верующие чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Он проповедовал христианство и погиб от рук язычников.

В этот день наши предки собирали землянику. О запретах и приметах на 9 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Он родился во времена земной жизни Иисуса Христа. Отец Панкратия отправился вместе с сыном в Иерусалим, чтобы увидеть собственными глазами Спасителя. Услышав учение Христа, парень уверовал в Него и подружился с апостолами, в частности со святым Петром. После Вознесения Господа семья Панкратия крестилась. Однако вскоре родители святого умерли, поэтому он решил поселиться в Понтийских горах и провести жизнь в молитве и тишине. Там его встретил апостол Петр и взял с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где рукоположил в епископа города Тавромения. Панкратий проповедовал христианство среди народа, строил храмы и обращал людей к вере. После многих лет мирного служения Панкратий претерпел мученическую смерть. Его святые мощи хранятся в Риме.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Нельзя идти на рыбалку.

Не рекомендуется пить алкоголь, потому что тогда накличете болезни в семью.

Народные приметы

Если на улице ясная погода, то июль будет жарким.

Если увидите на улице много пауков, то ожидайте жары.

Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет морозной.

Если черника еще не созрела, то осенью будет холодно.

Что еще отмечают

Международный день уничтожения оружия. Его ежегодно отмечают 9 июля по инициативе ООН. Этот праздник установили в 2001 году с целью уменьшения количества оружия в мире.

Заметим, на днях мы уже публиковали календарь праздников на июль 2025 года.