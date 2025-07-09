9 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя пить алкоголь
- 9 июля верующие чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, который проповедовал христианство и погиб от язычников.
- Сегодня также отмечают Международный день уничтожения оружия.
9 июля верующие чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Он проповедовал христианство и погиб от рук язычников.
В этот день наши предки собирали землянику. О запретах и приметах на 9 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Он родился во времена земной жизни Иисуса Христа. Отец Панкратия отправился вместе с сыном в Иерусалим, чтобы увидеть собственными глазами Спасителя. Услышав учение Христа, парень уверовал в Него и подружился с апостолами, в частности со святым Петром. После Вознесения Господа семья Панкратия крестилась. Однако вскоре родители святого умерли, поэтому он решил поселиться в Понтийских горах и провести жизнь в молитве и тишине. Там его встретил апостол Петр и взял с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где рукоположил в епископа города Тавромения. Панкратий проповедовал христианство среди народа, строил храмы и обращал людей к вере. После многих лет мирного служения Панкратий претерпел мученическую смерть. Его святые мощи хранятся в Риме.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует конфликтовать и сквернословить.
- Нельзя идти на рыбалку.
- Не рекомендуется пить алкоголь, потому что тогда накличете болезни в семью.
Народные приметы
- Если на улице ясная погода, то июль будет жарким.
- Если увидите на улице много пауков, то ожидайте жары.
- Если на небе хорошо видны звезды, то зима будет морозной.
- Если черника еще не созрела, то осенью будет холодно.
Что еще отмечают
Международный день уничтожения оружия. Его ежегодно отмечают 9 июля по инициативе ООН. Этот праздник установили в 2001 году с целью уменьшения количества оружия в мире.
Заметим, на днях мы уже публиковали календарь праздников на июль 2025 года.