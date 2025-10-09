9 октября верующие чтят память святого апостола Иакова Алфеева. Он проповедовал христианство во многих странах мира.

В этот день наши предки рубили дрова на зиму. О запретах и других праздниках 9 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти апостола Иакова Алфеева

Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Иаков отличался искренностью и простотой, поэтому Господь призвал его стать проповедником Его слова. Откликнувшись на этот призыв, Иаков оставил все земное и последовал за Христом, став свидетелем чудес, страданий и воскресения Спасителя. После сошествия Святого Духа апостол отправился в дальние края, чтобы распространять христианство среди людей. Иаков обращал язычников к вере, разрушал храмы идолопоклонников, и исцелял верующих. С помощью Божьей силы Иаков творил чудеса, в частности лечил больных и изгонял из них злых духов. Свою жизнь апостол завершил так же, как и его Учитель. Так, Иакова распяли на кресте.

Что нельзя делать?

Не стоит завидовать, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется начинать новые дела, потому что тогда привлечете неудачи в жизнь.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?