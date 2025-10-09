У цей день наші предки рубали дрова на зиму. Про заборони й інші свята 9 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті апостола Якова Алфеєва
Він був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Яків відзначався щирістю та простотою, тому Господь покликав його стати проповідником Його слова. Відгукнувшись на цей поклик, Яків залишив усе земне й пішов за Христом, ставши свідком див, страждань і воскресіння Спасителя. Після зішестя Святого Духа апостол вирушив у далекі краї, щоб поширювати християнство серед людей. Яків навертав язичників до віри, руйнував храми ідолопоклонників, та зцілював вірян. За допомогою Божої сили Яків творив дива, зокрема лікував хворих і виганяв з них злих духів. Своє життя апостол завершив так само, як і його Вчитель. Так, Якова розіп'яли на хресті.
Що не можна робити?
- Не варто заздрити, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується починати нові справи, бо тоді привабите невдачі у життя.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- 9 жовтня в Україні щороку відзначають День рієлтора. Це професійне свято вшановує роботу фахівців, які працюють з нерухомістю та її купівлею-продажем. День рієлтора заснували у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді рієлторів.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день пошти. Його вперше відзначили у 1969 році, зазначає PostEurop. Що цікаво, саме 9 жовтня 1874-го створили Всесвітній поштовий союз. Спершу туди увійшли 22 країни, але станом на зараз – 192 держави.