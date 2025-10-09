В этот день наши предки рубили дрова на зиму. О запретах и других праздниках 9 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.
День памяти апостола Иакова Алфеева
Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Иаков отличался искренностью и простотой, поэтому Господь призвал его стать проповедником Его слова. Откликнувшись на этот призыв, Иаков оставил все земное и последовал за Христом, став свидетелем чудес, страданий и воскресения Спасителя. После сошествия Святого Духа апостол отправился в дальние края, чтобы распространять христианство среди людей. Иаков обращал язычников к вере, разрушал храмы идолопоклонников, и исцелял верующих. С помощью Божьей силы Иаков творил чудеса, в частности лечил больных и изгонял из них злых духов. Свою жизнь апостол завершил так же, как и его Учитель. Так, Иакова распяли на кресте.
Что нельзя делать?
- Не стоит завидовать, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется начинать новые дела, потому что тогда привлечете неудачи в жизнь.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
Что еще отмечают?
- 9 октября в Украине ежегодно отмечают День риелтора. Этот профессиональный праздник чествует работу специалистов, которые работают с недвижимостью и ее куплей-продажей. День риелтора основали в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелторов.
- Также сегодня празднуют Всемирный день почты. Его впервые отметили в 1969 году, отмечает PostEurop. Что интересно, именно 9 октября 1874-го создали Всемирный почтовый союз. Сначала туда вошли 22 страны, но по состоянию на сейчас – 192 государства.