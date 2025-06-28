Календарь праздников на июль 2025: будут ли украинцы отдыхать на День Украинской Государственности
- В июле 2025 года в Украине не будет дополнительных выходных из-за военного положения.
- Украинцы будут отдыхать только в выходные: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 июля, работая 23 дня.
Июль – второй месяц лета, во время которого украинцы будут отмечать немало праздников. В то же время люди смогут вдоволь отдохнуть.
LifeStyle24 расскажет, будут ли дополнительные выходные в июле. О праздниках, которые будут отмечать украинцы во второй летний месяц – читайте далее в материале.
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Календарь праздников на июль 2025 года
1 июля – День архитектуры Украины и День государственного регистратора в Украине.
2 июля – День налоговика Украины.
4 июля – День судебного эксперта.
6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины и День Военно-Морских Сил Украины.
7 июля – День работника природно-заповедного дела.
11 июля – Всемирный день народонаселения.
12 июля – Всемирный день бортпроводника.
13 июля – День рыбака.
15 июля – День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси – Украины.
16 июля – День бухгалтера.
18 июля – Международный день Нельсона Манделы.
20 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
25 июля – День системного администратора.
27 июля – День работников торговли.
28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами и День PR-специалиста.
Будут ли дополнительные выходные в июле 2025 года
Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в июле не предусмотрено, в том числе и в День Украинской Государственности. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 8 дней: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 июля. В то же время граждане будут работать только 23 дня: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 июля.