Календарь праздников на июль 2025: будут ли украинцы отдыхать на День Украинской Государственности

Июль – второй месяц лета, во время которого украинцы будут отмечать немало праздников. В то же время люди смогут вдоволь отдохнуть.

LifeStyle24 расскажет, будут ли дополнительные выходные в июле. О праздниках, которые будут отмечать украинцы во второй летний месяц – читайте далее в материале.

Интересно Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

Календарь праздников на июль 2025 года

1 июля – День архитектуры Украины и День государственного регистратора в Украине.

2 июля – День налоговика Украины.

4 июля – День судебного эксперта.

6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины и День Военно-Морских Сил Украины.

7 июля – День работника природно-заповедного дела.

11 июля – Всемирный день народонаселения.

12 июля – Всемирный день бортпроводника.

13 июля – День рыбака.

15 июля – День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси – Украины.

16 июля – День бухгалтера.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

20 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

25 июля – День системного администратора.

27 июля – День работников торговли.

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами и День PR-специалиста.

Будут ли дополнительные выходные в июле 2025 года

Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в июле не предусмотрено, в том числе и в День Украинской Государственности. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 8 дней: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 июля. В то же время граждане будут работать только 23 дня: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 июля.