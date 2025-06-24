С праздником Ивана Купала 2025: теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 24 июня, в Украине празднуют Ивана Купала. Это один из самых загадочных праздников года, который зародился еще во времена язычества.

По случаю Ивана Купала LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.

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Поздравления с праздником Ивана Купала 2025: картинки, проза и стихи

С праздником Ивана Купала! Пусть этот день принесет вам радость, гармонию и благополучие. Желаю, чтобы все ваши желания сбылись, а очаг Ивана Купала согревал сердце и душу!

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С праздником Ивана Купала! Пусть этот магический день наполнит твою жизнь гармонией и светом. Поздравляю тебя, чтобы все твои мечты осуществились, а здоровье и радость сопровождали тебя каждый день.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Зі святом Купала, магічна пора,

Нехай буде доля світла, ясна.

Здоров'я міцного і щастя без краю,

І радості в кожній миті бажаю.

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Ніч Купала – час чарівний,

Хай він буде вам щасливий.

Здоров'я, кохання, удачі,

Нехай все буде у вашій владі!

Поздравления с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Ивана Купала! Желаю, чтобы этот волшебный день наполнил вашу жизнь магией и светом. Пусть здоровье, счастье и любовь всегда будут вашими верными спутниками, а все ваши мечты сбудутся!

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Поздравляю с Ивана Купала! Пусть огни этого волшебного дня принесут вам тепло и свет, а магическая ночь подарит спокойствие и гармонию. Желаю вам здоровья, радости и любви. Родных и близких, чтобы все беды обходили стороной.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Івана Купала, свято чудове,

Вогнище палке, таємниче, казкове.

Хай щастя та радість вас обіймають,

І мрії всі ваші враз оживають.

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Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.