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lifestyle 24 Поздравления Зі святом Івана Купала 2025: теплі привітання у картинках, прозі й віршах
24 июня, 00:10
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С праздником Ивана Купала 2025: теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Влада Пономарева
Основні тези
  • 24 июня в Украине отмечают праздник Ивана Купала, который имеет языческие корни.
  • LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для этого дня.

Сегодня, 24 июня, в Украине празднуют Ивана Купала. Это один из самых загадочных праздников года, который зародился еще во времена язычества.

По случаю Ивана Купала LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.

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Поздравления с праздником Ивана Купала 2025: картинки, проза и стихи

С праздником Ивана Купала! Пусть этот день принесет вам радость, гармонию и благополучие. Желаю, чтобы все ваши желания сбылись, а очаг Ивана Купала согревал сердце и душу!

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С праздником Ивана Купала! Пусть этот магический день наполнит твою жизнь гармонией и светом. Поздравляю тебя, чтобы все твои мечты осуществились, а здоровье и радость сопровождали тебя каждый день.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Зі святом Купала, магічна пора,
Нехай буде доля світла, ясна.
Здоров'я міцного і щастя без краю,
І радості в кожній миті бажаю.

***
Ніч Купала – час чарівний,
Хай він буде вам щасливий.
Здоров'я, кохання, удачі,
Нехай все буде у вашій владі!

Поздравления с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Ивана Купала! Желаю, чтобы этот волшебный день наполнил вашу жизнь магией и светом. Пусть здоровье, счастье и любовь всегда будут вашими верными спутниками, а все ваши мечты сбудутся!

***
Поздравляю с Ивана Купала! Пусть огни этого волшебного дня принесут вам тепло и свет, а магическая ночь подарит спокойствие и гармонию. Желаю вам здоровья, радости и любви. Родных и близких, чтобы все беды обходили стороной.

Поздравление с праздником Ивана Купала / Коллаж LifeStyle24

***
Івана Купала, свято чудове,
Вогнище палке, таємниче, казкове.
Хай щастя та радість вас обіймають,
І мрії всі ваші враз оживають.

***
Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.