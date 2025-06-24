С праздником Ивана Купала 2025: теплые поздравления в картинках, прозе и стихах
- 24 июня в Украине отмечают праздник Ивана Купала, который имеет языческие корни.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для этого дня.
Сегодня, 24 июня, в Украине празднуют Ивана Купала. Это один из самых загадочных праздников года, который зародился еще во времена язычества.
По случаю Ивана Купала LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.
Не пропустите Праздник Ивана Купала уже совсем скоро: что предсказывают приметы этой магической ночи
Поздравления с праздником Ивана Купала 2025: картинки, проза и стихи
С праздником Ивана Купала! Пусть этот день принесет вам радость, гармонию и благополучие. Желаю, чтобы все ваши желания сбылись, а очаг Ивана Купала согревал сердце и душу!
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С праздником Ивана Купала! Пусть этот магический день наполнит твою жизнь гармонией и светом. Поздравляю тебя, чтобы все твои мечты осуществились, а здоровье и радость сопровождали тебя каждый день.
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Зі святом Купала, магічна пора,
Нехай буде доля світла, ясна.
Здоров'я міцного і щастя без краю,
І радості в кожній миті бажаю.
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Ніч Купала – час чарівний,
Хай він буде вам щасливий.
Здоров'я, кохання, удачі,
Нехай все буде у вашій владі!
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Поздравляю с Ивана Купала! Желаю, чтобы этот волшебный день наполнил вашу жизнь магией и светом. Пусть здоровье, счастье и любовь всегда будут вашими верными спутниками, а все ваши мечты сбудутся!
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Поздравляю с Ивана Купала! Пусть огни этого волшебного дня принесут вам тепло и свет, а магическая ночь подарит спокойствие и гармонию. Желаю вам здоровья, радости и любви. Родных и близких, чтобы все беды обходили стороной.
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Івана Купала, свято чудове,
Вогнище палке, таємниче, казкове.
Хай щастя та радість вас обіймають,
І мрії всі ваші враз оживають.
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Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.