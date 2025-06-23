В ночь с 23 на 24 июня каждый может получить определенный знак от судьбы. О народных приметах на Ивана Купала – рассказывает LifeStyle24.

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Народные приметы на Ивана Купала

Если ночью услышите пение сверчков, то зимой будет тепло.

Если в ночь на Ивана Купала пойдет дождь, то стоит ожидать потепления.

Если в Купальскую ночь увидите змею, то ожидайте беды.

Если услышите сильный запах травы, то скоро пойдет дождь.

Если на небе заметите много звезд, то в этом году будет обильный урожай.

Если увидите на траве росу, то летом будет щедрый урожай.

Если искупаться в водоеме, то русалки могут затянуть вас на дно.

Приметы на Ивана Купала 2025 / Фото Pinterest

Что можно делать в ночь на Ивана Купала

В Купальскую ночь наши предки собирали лекарственные травы. Ведь считалось, что эти растения приобретают особую силу и могут стать оберегами для всей семьи.

Кроме этого, принято собираться с друзьями у костра. Вокруг него обычно водят хороводы, танцуют, поют и развлекаются. К тому же существует интересный обычай перепрыгивать через огонь, чтобы очиститься от всего негативного и проверить романтические чувства на прочность.

В то же время молодые девушки пускают венки на воду, гадая на суженого. Считается, что направление, в котором поплывут цветы, может многое рассказать о будущем девушки.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.