У ніч з 23 проти 24 червня кожен може отримати певний знак від долі. Про народні прикмети на Івана Купала – розповідає LifeStyle24.

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Народні прикмети на Івана Купала

Якщо вночі почуєте спів цвіркунів, то взимку буде тепло.

Якщо у ніч на Івана Купала піде дощ, то варто очікувати потепління.

Якщо у Купальську ніч побачите змію, то очікуйте біди.

Якщо почуєте сильний запах трави, то скоро піде дощ.

Якщо на небі помітите багато зірок, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо побачите на траві росу, то влітку буде щедрий врожай.

Якщо скупатися у водоймі, то русалки можуть затягнути вас на дно.

Прикмети на Івана Купала 2025 / Фото Pinterest

Що можна робити у ніч на Івана Купала

У Купальську ніч наші предки збирали лікарські трави. Адже вважалося, що ці рослини здобувають особливу силу й можуть стати оберегами для всієї родини.

Крім цього, заведено збиратися разом з друзями біля вогнища. Навколо багаття зазвичай водять хороводи, танцюють, співають і розважаються. До того ж існує цікавий звичай перестрибувати через вогонь, щоб очиститися від усього негативного та перевірити романтичні почуття на міцність.

Водночас молоді дівчата пускають вінки на воду, ворожачи на судженого. Вважається, що напрям, у якому попливуть квіти, може багато розповісти про майбутнє дівчини.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.