У ніч з 23 проти 24 червня кожен може отримати певний знак від долі. Про народні прикмети на Івана Купала – розповідає LifeStyle24.
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Народні прикмети на Івана Купала
- Якщо вночі почуєте спів цвіркунів, то взимку буде тепло.
- Якщо у ніч на Івана Купала піде дощ, то варто очікувати потепління.
- Якщо у Купальську ніч побачите змію, то очікуйте біди.
- Якщо почуєте сильний запах трави, то скоро піде дощ.
- Якщо на небі помітите багато зірок, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо побачите на траві росу, то влітку буде щедрий врожай.
- Якщо скупатися у водоймі, то русалки можуть затягнути вас на дно.
Прикмети на Івана Купала 2025 / Фото Pinterest
Що можна робити у ніч на Івана Купала
У Купальську ніч наші предки збирали лікарські трави. Адже вважалося, що ці рослини здобувають особливу силу й можуть стати оберегами для всієї родини.
Крім цього, заведено збиратися разом з друзями біля вогнища. Навколо багаття зазвичай водять хороводи, танцюють, співають і розважаються. До того ж існує цікавий звичай перестрибувати через вогонь, щоб очиститися від усього негативного та перевірити романтичні почуття на міцність.
Водночас молоді дівчата пускають вінки на воду, ворожачи на судженого. Вважається, що напрям, у якому попливуть квіти, може багато розповісти про майбутнє дівчини.
Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.