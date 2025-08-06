6 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя есть неосвященные яблоки
- 6 августа отмечают Преображение Господне, известное как Яблочный Спас, когда освящают яблоки в церкви.
- В этот же день отмечают День благодарности работникам сельского хозяйства.
6 августа верующие отмечают великий праздник Преображение Господне. В народе его еще называют Яблочным Спасом.
Ведь в этот день принято идти в церковь и освящать яблоки в корзине. О запретах и приметах на 6 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Смотрите также Какие продукты обязательно надо положить в корзину на Яблочный Спас 2025: важный список
Преображение Господне 2025
Перед своими страданиями Иисус Христос взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору Фавор. Там, во время молитвы, Спаситель преобразился перед ними. Его лицо засияло, а одежда стала белой как свет. Впоследствии ученики также увидели пророков Моисея и Илью, которые разговаривали с Иисусом о Его будущей жертве в Иерусалиме. Через некоторое время все присутствующие увидели облако, из которого раздался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте". В тот момент люди убедились в божественной природе Иисуса Христа.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется есть яблоки, пока они неосвященные, потому что тогда привлечете несчастье в семью.
- Не стоит тяжело работать в поле и на огороде.
- Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Успенский пост.
- Не следует развлекаться и веселиться.
Народные приметы
- Если на улице на Яблочный Спас холодно, то таким будет и январь.
- Если 6 августа пойдет дождь, то осенью тоже часто будет дождливо.
- Если небо ясное, то зима будет суровой.
- Если на Яблочный Спас на улице солнечно, то такая же погода будет и на Покров.
Что еще отмечают?
День благодарности работникам сельского хозяйства. Его ежегодно отмечают 6 августа. В этот день принято говорить о важности работы этих специалистов и благодарить их за неутомимый труд.