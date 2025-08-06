6 августа верующие отмечают великий праздник Преображение Господне. В народе его еще называют Яблочным Спасом.

Ведь в этот день принято идти в церковь и освящать яблоки в корзине. О запретах и приметах на 6 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Преображение Господне 2025

Перед своими страданиями Иисус Христос взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору Фавор. Там, во время молитвы, Спаситель преобразился перед ними. Его лицо засияло, а одежда стала белой как свет. Впоследствии ученики также увидели пророков Моисея и Илью, которые разговаривали с Иисусом о Его будущей жертве в Иерусалиме. Через некоторое время все присутствующие увидели облако, из которого раздался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте". В тот момент люди убедились в божественной природе Иисуса Христа.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется есть яблоки, пока они неосвященные, потому что тогда привлечете несчастье в семью.

Не стоит тяжело работать в поле и на огороде.

Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Успенский пост.

Не следует развлекаться и веселиться.

Народные приметы

Если на улице на Яблочный Спас холодно, то таким будет и январь.

Если 6 августа пойдет дождь, то осенью тоже часто будет дождливо.

Если небо ясное, то зима будет суровой.

Если на Яблочный Спас на улице солнечно, то такая же погода будет и на Покров.

Что еще отмечают?

День благодарности работникам сельского хозяйства. Его ежегодно отмечают 6 августа. В этот день принято говорить о важности работы этих специалистов и благодарить их за неутомимый труд.