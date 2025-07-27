Можно ли священникам пить пиво: что говорят в ПЦУ

Отношение Церкви к алкоголю часто вызывает интерес у верующих. Эта тема считается актуальной для всех, кто стремится жить согласно христианским ценностям.

LifeStyle24 со ссылкой на видео отца Православной Церкви Украины Алексея Филюка рассказывает, можно ли священникам употреблять пиво. Подробнее об этом – узнавайте далее в материале.

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Можно ли священникам пить пиво?

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, что греха в умеренном употреблении пива нет, однако есть важные предостережения.

Лучше пить компот или обычную воду, ведь это полезнее для здоровья. Апостол Павел предостерегает: "Не упивайтесь вином, ибо это приводит к разврату..." (К Ефесянам 5:18 – 21),

– отметил священник ПЦУ.

По словам отца Алексея, важнейшим является умение человека соблюдать меру. Если пиво или другие алкогольные напитки становятся пристрастием или зависимостью, то это уже представляет духовную и физическую угрозу для верующего. В таких случаях человек теряет контроль, и это может отдалять его от Бога.

Когда человек зависим от алкоголя – это беда. Такие люди не наследуют Царства Божьего. В таком случае лучше вообще алкогольные напитки не употреблять,

– подчеркнул Алексей Филюк.

Отец также добавил, что среди священников есть как те, кто полностью воздерживается от алкоголя, так и те, кто употребляет его умеренно. Впрочем, Священное Писание настойчиво советует воздерживаться от любых страстей, в частности алкоголя, как заметил Алексей Филюк.

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