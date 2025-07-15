Имеют мощную энергетику: 5 малоупотребительных мужских имен, которыми стоит назвать сына в 2025 году

Когда большинство новорожденных мальчиков получает популярные имена, некоторые родители обращают внимание на редко употребляемые варианты. Ведь они имеют давнюю историю и сильную энергетику.

LifeStyle24 подготовил подборку малоупотребительных мужских имен, которыми стоит назвать мальчика в 2025 году. О них подробнее – читайте далее в материале.

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Как назвать сына в 2025 году: малоупотребительные мужские имена

Лукьян

По одной из версий, это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "тот, что приносит свет". В древности так называли добрых и жизнерадостных парней. Такие мужчины умеют поддерживать и давать полезные советы, поэтому имеют большой круг общения.

Трофим

Такое имя также пришло к нам из Древней Греции и означает "кормилец" или "тот, кого лелеют". Трофимы имеют высокую самооценку, поэтому захватывают других людей уверенностью в себе. В то же время решительность и смелость таких ребят помогают им достичь любых вершин.

Святослав

Имя Святослав имеет древнеславянское происхождение. Что интересно, оно образовано от слов "святой" и "слава". Сейчас так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Представители этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Малоупотребительные мужские имена / Фото Freepik

Иеремия

Это имя имеет древнееврейские корни, и означает "Бог возвеличит" или "возвышенный Господом". Так звали библейского пророка, который предсказал много событий и обличал иудеев. В современном мире Иеремии любят заниматься творчеством и создавать прекрасное своими руками.

Арсений

Такое имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "мужественный". Арсении обычно производят хорошее впечатление на других людей. Владельцы этого имени отмечаются целеустремленностью и настойчивостью, поэтому легко достигают поставленных перед собой целей.

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