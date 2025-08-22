Принадлежали казакам: 11 редких шутливых фамилий, которые можно услышать только в Украине
- Многие украинские шуточные фамилии происходят от казацких времен и сохранились до сегодняшнего дня.
- Например, Хропач, Дримайло, Сопель и другие.
В древности люди нередко использовали юмор, чтобы создать фамилии. Так, смешные прозвища быстро превращались в родовые имена, которые сохранились до наших времен.
Что интересно, большинство таких фамилий ранее принадлежало казакам. Именно поэтому шуточные родовые имена очень часто упоминаются в казацких реестрах. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".
Не пропустите Ваши предки строили старинные храмы: 4 украинские фамилии с особой историей
Какие редкие шуточные фамилии можно услышать в Украине?
Некоторые украинские фамилии происходят от забавных прозвищ или особенностей характера человека. Например, можно встретить родовые имена, которые сразу вызывают улыбку, ведь имеют интересное и необычное звучание. Среди шуточных фамилий, которые можно услышать в Украине:
- Хропач – известно о 104 носителях этой фамилии, которые живут на территории нашей страны.
- Дримайло – насчитывается 30 владельцев такого родового имени.
- Сопель – им может похвастаться 151 украинец.
- Слинюк – 98 человек имеют такую фамилию.
- Неижборщ – 20 граждан Украины с этим родовым именем.
- Недайкаша – считается самым редким в этой подборке, потому что известно лишь о 8 его носителях.
- Непийвода – 1107 представителей этой фамилии живут в Украине.
- Перебийнис – известно о 1194 носителях такого родового имени.
- Паливода – 1633 владельца этой фамилии.
- Нагнибида – насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем.
- Убийвовк – 183 представителя такой фамилии сейчас проживают в Украине.
Как звучат самые забавные фамилии в Украине?
В Украине можно услышать фамилии разнообразного происхождения. Некоторые из них звучат настолько забавно, что вызывают смех уже с первого прочтения. К самым смешным родовым именам относятся:
- Свинобоев – считается редким, ведь его имеют только 12 человек, живущих в Черкасской и Киевской областях.
- Подкуймуха – 103 носителя, которые живут во Львовской области.
- Пупкин – только 9 человек, которые живут в Хмельницкой и Киевской областях, имеют эту фамилию.
- Верещака – известно о 1787 носителей этой фамилии, которые живут в Полтавской и Харьковской областях.