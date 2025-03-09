6 редких женских имен, которые не теряют своей популярности

В мире мода постоянно меняется, но некоторые из имен до сих пор остаются довольно распространенными. Хотя их довольно редко можно услышать, они продолжают пользоваться спросом среди родителей.

24 Канал со ссылкой на Как зовут подготовил подборку редких женских имен, которые не теряют своей популярности. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей.

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Подборка редких женских имен, которые не теряют своей популярности

Лидия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "и, что из Лидии". Его представительницы имеют спокойный характер и острый ум. Лидии ценят гармонию и комфорт и умеют поддержать близких. Такие женщины – очень ответственные и надежные, поэтому легко достигают успеха в любой сфере.

Эмилия

Имя Эмилия имеет латинские корни и трактуется как "соперница". Его обладательницы – очень энергичные, амбициозные и целеустремленные. Они не боятся вызовов и всегда идут к своей цели. В то же время Эмилии могут быть чувствительными и эмоциональными, ведь глубоко переживают как за свои, так и за проблемы других людей.

Мирослава

Это имя имеет славянское происхождение и означает "та, что приносит мир и славу". Так называют рассудительных, неконфликтных и спокойных женщин. Они стараются решить проблемы только мирным путем. Мирославы – целеустремленные и настойчивые, поэтому легко выполняют любые задачи.

Редкие женские имена / Фото Freepik

Оливия

Имя Оливия имеет латинские корни и переводится как "оливка" или "оливковое дерево". Такие женщины обычно полны нежности и харизмы. Они умеют притягивать к себе людей и легко находить общий язык с разными личностями. Оливии часто обладают хорошим чувством стиля и ораторскими способностями.

Ева

Такое имя имеет древнееврейское происхождение и означает "та, что дает жизнь". Его обладательницы – умные женщины, которые имеют хорошую интуицию. Эти девушки всегда уверены в себе и знают, чего хотят. Однако Евы могут быть достаточно загадочными и непредсказуемыми.

Сабина

По одной из версий, это имя имеет латинское происхождение и трактуется как "та, кто принадлежит к племени сабинов". Такие женщины – элегантные, изящные, но в то же время очень упрямые и решительные. Обладательницы этого имени постоянно стремятся выделяться и делать что-то грандиозное в жизни. Сабины преданы тем, кого любят, но с незнакомцами могут быть холодными или даже недоступными.

Какие имена стали основой для фамилий

Многие украинские фамилии происходят от имен людей. Такие родовые имена формировались еще в казацкие времена. Они не только свидетельствуют о происхождении человека, но и сохраняют национальную самобытность. Что интересно, немалое количество украинцев может похвастаться фамилиями, образованными от имени Захарий, что имеет древнееврейские корни и означает "Божья память". К таким вариантам относятся: Сакар, Сокор, Сокира, Сакира, Загор, Загора, Загорак, Загура, Сухарь, Чахар и Чагар.

Кроме этого, старинные фамилии, образованные от имени Дмитрий, что имеет древнегреческое происхождение и означает "посвященный богине Деметре", достаточно популярны среди украинцев. Дмитрик, Митик, Мотик, Мотик – распространенные родовые имена, поэтому их представители живут во всех областях Украины.