Какой церковный праздник во вторник, 24 июня: почему сегодня нельзя подходить к водоемам

24 июня верующие отмечают Рождество Ивана Предтечи. Этот праздник чтит рождение одного из важнейших пророков в христианстве, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил Его в водах Иордана.

В этот день наши предки разжигали костер и пускали венки на воду. О запретах и приметах на 24 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Рождество Ивана Предтечи 2025

Однажды Архангел Гавриил предстал перед священником Захарием в Иерусалимском храме и сказал ему добрую весть – его жена Елизавета родит сына, которого следует назвать Иваном. Более того, этот парень станет великим пророком и подготовит народ к приходу Мессии. Сначала Захария усомнился в словах ангела, потому что муж с Елизаветой были уже пожилого возраста. Однако через некоторое время женщина забеременела, поэтому к ней пришла Дева Мария. Во время этой встречи Елизавета исполнилась Святым Духом. Известно, что Иван Предтеча родился на полгода раньше Иисуса Христа. После рождения Спасителя царь Ирод приказал убить всех младенцев. В связи с этим, Елизавете пришлось бежать с сыном в пустыню. В то же время Захария остался в храме и погиб, не выдав местонахождение своей семьи. Так, Иван жил в молитве и посте, готовя себя к великой миссии.

Что нельзя делать

Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не следует ничего поднимать с земли.

Не стоит подходить к водоемам, потому что существует высокий риск утонуть и навлечь беды в семью.

Народные приметы

Если увидите на траве росу, то летом будет щедрый урожай.

Если искупаться в водоеме, то русалки могут затянуть вас на дно.

Если услышите сильный запах травы, то скоро пойдет дождь.

Если на небе заметите много звезд, то в этом году будет обильный урожай.

Напомним, что сегодня также отмечают праздник Ивана Купала. По этому случаю наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах.