У цей день наші предки розпалювали вогнище та пускали вінки на воду. Про заборони й прикмети на 24 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Найгарніші привітання зі святом Івана Купала 2025: яскраві листівки для рідних і друзів

Різдво Івана Предтечі 2025

Одного дня Архангел Гавриїл постав перед священником Захарієм в Єрусалимському храмі та сказав йому добру звістку – його дружина Єлизавета народить сина, якого слід назвати Іваном. Ба більше, цей хлопець стане великим пророком і підготує народ до приходу Месії. Спершу Захарія засумнівався у словах ангела, бо чоловік з Єлизаветою були вже літнього віку. Однак через деякий час жінка завагітніла, тому до неї прийшла Діва Марія. Під час цієї зустрічі Єлизавета сповнилася Святим Духом. Відомо, що Іван Предтеча народився на пів року раніше за Ісуса Христа. Після народження Спасителя цар Ірод наказав убити всіх немовлят. У зв'язку з цим, Єлизаветі довелося тікати з сином у пустелю. Водночас Захарія залишився в храмі й загинув, не видавши місцеперебування своєї родини. Так, Іван жив у молитві та пості, готуючи себе до великої місії.

Що не можна робити

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не слід нічого підіймати з землі.

Не варто підходити до водойм, бо існує високий ризик потонути та накликати біди в родину.

Народні прикмети

Якщо побачите на траві росу, то влітку буде щедрий врожай.

Якщо скупатися у водоймі, то русалки можуть затягнути вас на дно.

Якщо почуєте сильний запах трави, то скоро піде дощ.

Якщо на небі помітите багато зірок, то цьогоріч буде рясний врожай.

Нагадаємо, що сьогодні також відзначають свято Івана Купала. З цієї нагоди наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах.