12 самых коротких украинских фамилий, которые редко можно услышать: проверьте свою в списке

В Украине очень редко можно услышать фамилии, которые состоят только из двух или трех букв. Обычно эти родовые имена связаны с названиями животных или природными явлениями.

LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о самых коротких украинских фамилиях. Они считаются редкими, ведь их нечасто можно услышать в современном мире.

Интересно Эти 6 имен когда-то были популярными, но сегодня их почти не дают детям

Подборка самых коротких украинских фамилий

В древности наши предки образовывали фамилии, учитывая различные факторы. Так, внешность, черты характера, профессия или место жительства человека могли стать основой для родовых имен. Услышав любую фамилию, предки узнавали больше о ее носителе. Впрочем, раньше люди не всегда формировали длинные родовые имена, поскольку те иногда было трудно произносить. Поэтому начали появляться короткие фамилии, которые сохранились до наших дней. К таким родовым именам относятся:

Ех – принадлежит 11 украинцам.

Лис – 2026 человек могут похвастаться этой фамилией.

Мак – 407 человек имеют эту фамилию.

Кий – известно о 221 носителе в Украине.

Сын – 19 владельцев этой фамилии.

Лев – принадлежит 700 украинцам.

Гай – известно о 881 владельце этой фамилии.

Яр – 5 человек могут похвастаться этой фамилией.

Вак – 30 носителей этой фамилии.

Сав – считается очень редким, ведь только один человек имеет эту фамилию.

Уль – известно о 8 носителях этой фамилии.

Лут – 761 украинец может похвастаться этой фамилией.

Украинские фамилии / Фото Freepik

Какая самая длинная фамилия в Украине

В Украине официально зарегистрирована самая длинная фамилия, которая состоит из рекордного количества букв. Это необычное родовое имя вызывает удивление не только из-за своей длины, но и из-за сложности произношения. По данным реестров, его носитель проживает в одной из областей Украины и с гордостью носит свою уникальную фамилию.

Житель Тернополя имеет самое длинное родовое имя в Украине. Мужчина принял важное решение сознательно и даже жалеет о том, что не сделал этого раньше. Он меняет свои паспортные данные с 2010 года. Его фамилия и имя звучат так: Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.