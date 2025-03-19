6 украинских имен, которые станут самыми популярными в 2025 году

В современном мире родители серьезно относятся к выбору имени для своего будущего ребенка. Взрослые отдают предпочтение не только редким вариантам, но и традиционным.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает об именах, которые станут самыми популярными в 2025 году. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей и сыновей.

Интересно Возвращаются в моду: 6 забытых украинских имен для мальчиков и девочек

Какие имена станут самыми популярными в 2025 году

Полина

По одной из версий, это имя имеет греческие корни и означает "солнечная" или "посвященная Аполлону". Обычно так называют энергичных и креативных девушек, которые любят искусство. Такие женщины часто имеют хороший вкус и природное обаяние. В то же время иногда Полины могут быть упрямыми.

Ульяна

Такое имя имеет латинское происхождение и трактуется как "счастливая" или "кудрявая". Его обладательницы – нежные и доброжелательные женщины, которые умеют поддержать близких в трудные времена. Представительницы этого имени обладают хорошей интуицией и часто проявляют альтруизм.

Варвара

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "чужестранка" или "варварка". В древности так часто называли сильных и волевых женщин, которые не боялись предстать перед трудностями. Обладательницы этого имени отмечаются независимостью и решительностью. Варвары всегда остаются преданными своим принципам.

Имена для детей / Фото Freepik

Тимур

Имя Тимур имеет монгольское происхождение и означает "железный". Преимущественно так называют целеустремленных и отважных ребят. Такие мужчины не боятся препятствий и всегда идут к своей цели. Они имеют аналитический склад ума, но иногда могут быть слишком прямолинейными.

Максим

Это имя имеет латинские корни и трактуется как "самый большой" или "большой". Его владельцы – уверенные в себе мужчины, которые борются за справедливость. Они часто занимают лидерские позиции и вдохновляют других своей целеустремленностью.

Богдан

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает "Богом данный". Такие мужчины – умные, добрые и ответственные. Они имеют хорошую интуицию, которая помогает им в решении проблем. Богданы всегда готовы защищать слабых и стремятся к достижению своих целей.

Какие самые странные имена зарегистрировали в 2024 году в Украине

В 2024 году в Украине родилось более 176 000 малышей. В прошлом году украинцы выбирали довольно странные имена для своих детей. Большинство из этих вариантов имеет иноязычное происхождение, но одновременно и хорошее звучание.

Среди самых необычных мужских имен, которыми часто называли маленьких украинцев: Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

В то же время девушек также называли довольно экзотическими именами. К таким относятся: Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Цветок, Суламита, Мальва и Дояна.