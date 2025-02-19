Не только 29 февраля: в какие дни года рождается меньше всего детей

Определенные даты года значительно реже становятся днем появления на свет новорожденных детей. Так, самые низкие показатели фиксируются на большие праздники и некоторые календарные дни.

Впрочем, есть даты, когда детей рождается особенно много. В какие дни года появляется на свет меньше всего малышей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Какие дни года являются наименее популярными для рождения детей

Демографические исследования свидетельствуют, что количество рождений в течение года распределяется неравномерно. Есть даты, когда детей рождается особенно много, а есть дни, которые считаются наименее популярными для появления на свет новорожденных. По статистике меньше всего детей рождается на большие государственные и религиозные праздники, среди которых Новый год, 1 января, и Рождество, 25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по-юлианскому. Дело в том, что больницы часто ограничивают запланированные медицинские вмешательства, в частности кесаревы сечения и стимуляцию родов, именно в эти дни. Также врачи и родители стараются избегать планирования подобных процедур в праздничный период, потому что хотят провести время с семьей, что влияет на статистику.

Новорожденный ребенок / Фото Freepik

Кроме этого, существует еще одна дата, которую можно назвать редкой. 29 февраля малышей рождается очень мало, ведь этот день появляется в календаре раз в четыре года. В то же время американские исследователи утверждают, что меньше всего родов случается в выходные дни, особенно в воскресенье. Это связано с тем, что большинство запланированных медицинских процедур проводится в будни, а новорожденные чаще всего появляются на свет ночью или утром.

Что интересно, в Новой Зеландии и Англии мало малышей имеют день рождения 1 апреля. Оказывается, некоторые матери боятся, что над их детьми начнут издеваться из-за связи с Днем дурака.

В какие дни рождается больше всего детей

По словам американских ученых, больше всего детей рождается в конце лета и в начале осени, особенно в сентябре. Так, зачатие происходит примерно в период зимних праздников, когда влюбленные пары проводят вместе больше времени в уютной и праздничной атмосфере.

Самыми популярными днями для рождения являются 9 и 19 сентября, а также даты в промежутке с середины до конца этого месяца. Интересно, что такая закономерность наблюдается во многих странах мира, независимо от культуры или климата.