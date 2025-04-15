Сколько дней после Пасхи нельзя работать: запомните это

После Пасхи в Украине традиционно начинается особый период Светлая неделя. В это время принято отмечать Воскресение Христово.

В то же время верующим стоит в течение семи дней воздерживаться от любой работы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Сколько дней после Пасхи нельзя ничего делать

В христианской традиции Светлая седмица символизирует начало весеннего возрождения и обновленной жизни. После Пасхи наши предки радовались по случаю Воскресения Иисуса Христа, который победил смерть и открыл людям путь в Царство Небесное.

В течение этих семи дней, а именно с 21 по 27 апреля, следует воздержаться от будничных дел, особенно от тяжелого физического труда. Зато верующим стоит больше молиться и делать добрые дела. В то же время по народным поверьям людям не следует в течение первых семи дней после Пасхи заниматься рукоделием, стирать вещи, подметать пол, а также ругаться или ссориться. Христианам надо веселиться, развлекаться, ходить к родным в гости, петь гаивки и делиться радостью с другими.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Сколько дней празднуют Пасху

Верующие празднуют Пасху в течение 7 дней, именно во время Светлой недели. Что интересно, каждый ее день имеет собственные традиции. Так, понедельник после Пасхи называется Поливальным, потому что существует обычай обливаться водой, которая становится целебной в это время. Во вторник, среду и субботу наши предки ходили друг к другу в гости, а в четверг – почитали память умерших.

Важно отметить, что вспоминают усопших родственников также в воскресенье после Пасхи, которую еще называют Проводы или Радоница.