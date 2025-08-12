Абсолютный мировой рекорд: сколько есть украинских народных песен
- Украинские народные песни признаны самыми многочисленными в мире, из более 200 тысяч зафиксированных композиций.
В фонд ЮНЕСКО внесено не менее 15 500 украинских музыкальных произведений, что делает их самыми многочисленными среди народных композиций.
Сегодня, 12 августа, украинцы празднуют День украинской песни. Это праздник, который чтит одно из самых ценных культурных наследий нашего народа.
Что интересно, украинские песни признаны самыми многочисленными в мире. А многие из этих музыкальных произведений даже вошли в фонд ЮНЕСКО, рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Когда будем праздновать День Независимости Украины в 2025 году: точная дата праздника
Сколько украинских народных песен официально зафиксировано?
Фольклористы утверждают, что украинская народная песня имеет чрезвычайно богатый репертуар. Так, по разным оценкам, зафиксировано более 200 тысяч композиций.
Более того, в фонд ЮНЕСКО внесено не менее 15 500 музыкальных произведений из нашего национального наследия. Это делает украинские народные песни самыми многочисленными в мире среди композиций, которые создал народ самостоятельно.
К тому же Украина значительно опережает другие культуры по количеству фольклорных произведений. Например, в Италии зафиксировано лишь 6000 народных песен.
День украинской песни 2025: что это за праздник?
12 августа Украина празднует День украинской песни. Это неофициальный праздник, который создали с целью популяризации украинского песенного творчества.
Кстати, дату для празднования этого дня выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 12 августа в 1962 году украинский космонавт Павел Попович исполнил в космосе песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Эта композиция стала первым музыкальным произведением, который прозвучал во Вселенной на украинском языке.
В этот день украинцы чтят культурные традиции, а также объединяются вокруг музыки, которая формирует национальную идентичность. Обычно граждане переслушивают народные песни и делятся ими в соцсетях, рассказывая истории создания некоторых композиций.