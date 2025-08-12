Сьогодні, 12 серпня, українці святкують День української пісні. Це свято, що вшановує одну з найцінніших культурних спадщин нашого народу.

Що цікаво, українські пісні визнані найчисленнішими у світі. А багато з цих музичних творів навіть увійшли до фонду ЮНЕСКО, розповідає LifeStyle24.

Скільки українських народних пісень офіційно зафіксовано?

Фольклористи стверджують, що українська народна пісня має надзвичайно багатий репертуар. Так, за різними оцінками, зафіксовано понад 200 тисяч композицій.

Ба більше, до фонду ЮНЕСКО внесено щонайменше 15 500 музичних творів з нашої національної спадщини. Це робить українські народні пісні найчисленнішими у світі серед композицій, які створив народ самостійно.

До того ж Україна значно випереджає інші культури за кількістю фольклорних творів. Наприклад, в Італії зафіксовано лише 6000 народних пісень.

День української пісні 2025: що це за свято?

12 серпня Україна святкує День української пісні. Це неофіційне свято, яке створили з метою популяризації української пісенної творчості.

До речі, дату для відзначення цього дня обрали невипадково. Річ у тім, що саме 12 серпня у 1962 році український космонавт Павло Попович виконав у космосі пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Ця композиція стала першим музичним твором, який пролунав у Всесвіті українською мовою.

У цей день українці вшановують культурні традиції, а також гуртуються навколо музики, яка формує національну ідентичність. Зазвичай громадяни переслуховують народні пісні та діляться ними у соцмережах, розповідаючи історії створення деяких композицій.